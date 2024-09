Ministri v Budimpešti o prihodnjih usmeritvah skupne kmetijske politike

Budimpešta, 10. septembra - Kmetijski ministri EU so na neformalnem srečanju na Madžarskem, ki se ga je udeležila tudi slovenska ministrica Mateja Čalušić, govorili o prihodnosti skupne kmetijske politike. Med ključnimi temami so bile prilagoditve njenega izvedbenega modela, spodbujanje zelenega prehoda ter obvladovanje kriznih razmer in tveganj.