Slovenski nogometaši odlično odprli ligo narodov, po dveh krogih vodilni v skupini

pripravil Nejc Molan

Ljubljana, 10. septembra - Slovenska moška nogometna reprezentanca je uspešno začela novo izvedbo evropske lige narodov in nadaljevala dobre predstave s poletnega evropskega prvenstva v Nemčiji. V uvodnih dveh tekmah so slovenski nogometaši v Stožicah najprej remizirali s favorizirano Avstrijo, nato še nadigrali Kazahstan in so trenutno vodilna ekipa podskupine B3.