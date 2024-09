Na AGRFT mednarodni simpozij o oblikovanju zvoka

Ljubljana, 10. septembra - Na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) so v sodelovanju s Fakulteto dramskih umetnosti iz Beograda in Zavodom Masiv pripravili mednarodni simpozij Audio Forum 2024. Glavni namen simpozija je ozaveščanje javnosti o pomenu zvoka v različnih AV medijih in krepitev sodelovanja oblikovalcev zvoka.