ZZZS za ohranitev zdravstvenega sistema predlaga tudi spremljanje stroškov po bolniku

Ljubljana, 10. septembra - V Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) so pripravili stališča o potrebnih sistemskih ukrepih za ohranitev in krepitev javnega zdravstvenega sistema. Predlagajo spremljanje stroškov po bolniku in spremembo zakonodaje, ki bi izvajalce zavezala, da morajo o njih poročati ZZZS, je povedala generalna direktorica zavoda Tatjana Mlakar.