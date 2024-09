V Gazi se je začela tretja faza cepljenja proti otroški paralizi

Ženeva/Gaza, 10. septembra - Na severu Gaze se je danes kljub izraelskemu večurnemu oviranju misije Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) pri prevozu goriva in strokovnjakov začela tretja faza cepljenja proti otroški paralizi. Od skupno več kot 640.000 otrok jih bodo do četrtka cepili še 200.000, čez mesec dni pa predvidoma sledi cepljenje s ponovitvenim odmerkom.