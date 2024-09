KPK in gospodarstveniki pozvali h krepitvi integritete

Ljubljana, 10. septembra - KPK je v sodelovanju z reprezentativnimi gospodarskimi združenji državo in družbo na splošno pozvala h krepitvi integritete. Skupaj so se zavzeli za pošteno sodelovanje in poslovanje med gospodarstvom in državo, kar vključuje transparentne transakcije in procese, vodenje z zgledom, prevzemanje odgovornosti, ustrezno sankcioniranje kršitev.