Z migranti v vozilu bežal pred policisti in trčil v gostilno

Vinica, 10. septembra - Na območju Vinice je 27-letnik, ki je v vozilu prevažal devet državljanov Sirije, zjutraj poskušal pobegniti policistom. Njihovih znakov, naj ustavi, ni upošteval. S pospešeno hitrostjo je nadaljeval vožnjo v naselje, kjer je izgubil oblast nad vozilom, trčil v gostinski lokal in poskušal peš pobegniti. Policisti so ga izsledili in prijeli.