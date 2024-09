SBI TOP ob rasti NLB in Triglava v zelenem

Ljubljana, 10. septembra - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP se je v dopoldanskem delu trgovanja zvišal, do 11.30 je pridobil 0,36 odstotka. Navzgor so ga potisnile delnice NLB in Zavarovalnice Triglav. Najprometnejše so bile delnice Krke, katerih tečaj je ostal nespremenjen.