V Kranju težave pri urejanju zadrževalnikov za poplavno varnost

Kranj, 10. septembra - Mestna občina Kranj za zagotovitev poplavne varnosti Stražišča, Bitenj, Šutne in Žabnice načrtuje gradnjo dveh suhih zadrževalnikov, vendar občina ne dobi soglasij lastnikov zemljišč. Kot so danes sporočili z občine, so naleteli na gluha ušesa tudi pri državi, da bi se dogovorili za skupno pripravo prostorske ureditve.