Ledenik Marmolada v italijanskih Dolomitih vztrajno izginja

Cortina d'Ampezzo, 10. septembra - Ledenik Marmolada v italijanskih Dolomitih se zaradi vse višjih povprečnih temperatur vztrajno krči in bi se lahko do leta 2040 v celoti stalil, so v ponedeljek sporočili strokovnjaki. V zadnjih petih letih je izgubil približno 70 hektarjev površine, kar ustreza velikosti 98 nogometnih igrišč.