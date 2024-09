V Velenju kmalu večgeneracijski športni park

Velenje, 15. septembra - Velenjska občina bo ta mesec začela prvo fazo izvedbe novega Večgeneracijskega parka Gorica-Lipa. Do konca leta bodo tako uredili 500 metrov pešpoti, večnamenski prostor za vadbo, naravne tribune in namestili instalacijo za javno razsvetljavo. Ocenjena vrednost prve faze projekta znaša 200.000 evrov, so sporočili z velenjske občine.