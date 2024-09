Evropske borze v nov dan večinoma z rastjo

London/Pariz/Frankfurt, 10. septembra - Indeksi na evropskih borzah so ob močnem začetku tega trgovalnega tedna tudi na začetku današnjega trgovanja večinoma obarvani zeleno. Vlagatelji so v pričakovanju gospodarskih objav in četrtkovega zasedanja Sveta Evropske centralne banke (ECB), na katerem naj bi ta posegel po novem znižanju obrestnih mer.