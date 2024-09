Umrl igralec James Earl Jones, ki je posodil glas Darthu Vaderju

New York, 10. septembra - V ameriški zvezni državi New York je v ponedeljek v 94. letu starosti umrl ameriški igralec James Earl Jones, je po navedbah televizije CNN sporočil njegov agent Barry McPherson. Temnopolti igralec je med drugim znan po tem, da je svoj globoki glas posodil likom Dartha Vaderja v Vojni zvezd in Mufase v Levjem kralju.