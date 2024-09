Newyorške borze končale v zelenem

New York, 9. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili navzgor. V središču pozornosti vlagateljev so pomembna predstavitev Applovega novega telefona iPhone 16, ki je zasnovan posebej za nove funkcije umetne inteligence, in ključni podatki o inflaciji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.