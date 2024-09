Delo o komisarskih službah (10. 9.)

Ljubljana, 9. septembra - Ali Žerdin v komentarju Kandidatka za komisarko piše o komisarskih službah. Avtor poudarja, da je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izrazila željo po kandidatu in kandidatki za evropsko komisarko in državam, ki so poslale le kandidata, sporočila, da bodo prejele obrobne službe. Meni, da je Slovenija zato zdaj poslala Marto Kos.