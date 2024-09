Aktivisti Greenpeacea opozorili na neznanke v projektu Jek 2

Portorož, 9. septembra - Aktivisti Greenpeacea iz osmih držav so danes na mednarodni jedrski konferenci NENE v Portorožu opozorili na to, da je treba pred jesenskim referendumom o projektu Jek 2 razrešiti vse neznanke. Vlado so pozvali, naj pred glasovanjem pojasni, kako bo zaščitila državljane pred scenarijem, ki smo mu priča v primeru Teša.