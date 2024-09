Evropske borze z rastjo; dražja nafta, cenejši evro

London/Frankfurt/Pariz, 9. septembra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes zvišali in tako nekoliko nadoknadili izgube preteklega tedna, potem ko so vlagatelje, ki pričakujejo znižanje obrestnih mer, razočarali podatki z ameriškega trga dela in so se okrepile skrbi glede stanja največjega svetovnega gospodarstva. Nafta se je podražila, tečaj evra pa se je znižal.