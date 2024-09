Po diskvalifikaciji Rusov zlato Nemcem, Slovenci na šesto mesto

Ljubljana, 9. septembra - Več kot 10 let po olimpijskih igrah v Sočiju vse kaže na nov vrstni red v moški biatlonski tekmi. Iz Mednarodne biatlonske zveze so sporočili, da je arbitražno razsodišče v Lozani pritožbo zahtevo Rusa Jevgenija Ustjugova proti dopinškemu suspenzu in razveljavitvi izidov v obdobju med avgustom 2013 in njegovim koncem športne poti leto kasneje.