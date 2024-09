Univerza in Elektro Maribor poglabljata sodelovanje

Maribor, 10. septembra - Predstavniki Univerze v Mariboru in podjetja Elektro Maribor so danes podpisali sporazum o sodelovanju, s katerim po besedah rektorja Zdravka Kačiča poglabljajo sodelovanje na številnih področjih. Med drugim si obetajo krepitev sodelovanja v raziskovalnih projektih in pri pripravi vsebin na področju vseživljenjskega izobraževanja.