Trump in Harris nocoj na ključnem predvolilnem soočenju

Philadelphia, 10. septembra - Ameriška predsedniška kandidata, republikanec Donald Trump in demokratka Kamala Harris, se bosta nocoj po krajevnem času v Philadelphii pomerila na njunem prvem in najverjetneje edinem televizijskem soočenju pred volitvami 5. novembra. Soočenje bo za oba ključnega pomena, saj so ankete izenačene.