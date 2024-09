Slovenija po odstopu Vesela za komisarsko kandidatko predlaga Marto Kos

pripravila Sergeja Kotnik Zavrl

Ljubljana, 9. septembra - Potem ko je v petek od kandidature za evropskega komisarja iz Slovenije odstopil Tomaž Vesel, je danes vlada za ta položaj nominirala nekdanjo diplomatko Marto Kos. Dokončno jo bo potrdila, ko dobi mnenje pristojnega odbora DZ. Kos je dejala, da je počaščena. V koaliciji so jo označili za kompetentno kandidatko, v opoziciji so do nje kritični.