Policija po tekmi Hrvaška - Poljska aretirala več deset oseb

Zagreb, 9. septembra - Po izgredih, ki so sledili po koncu nedeljske nogometne tekme lige narodov med Hrvaško in Poljsko (1:0) na stadionu Opus Arena v Osijeku, je lokalna policija pridržala več deset ljudi. Po koncu tekme je med odhodom množice več deset tujih navijačev napadlo domače, nato pa so se spopadli s policijo, piše hrvaška tiskovna agencija Hina.