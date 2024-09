V trčenju cisterne z gorivom in tovornjaka v Nigeriji umrlo 59 ljudi

Lagos, 9. septembra - V eksploziji cisterne z gorivom, ki je v nedeljo v osrednjem delu Nigerije odjeknila po trčenju s tovornjakom, na katerem so bili potniki in živina, je umrlo najmanj 59 ljudi, so danes sporočile pristojne lokalne oblasti. Večino žrtev so že pokopali v skupinskem grobu blizu kraja nesreča, poročajo tuje tiskovne agencije.