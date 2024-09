Iz lokala pobegnili brez plačila, a pozabili nahrbtnik z več denarnicami, torbicama in zvočnikom

Portorož, 9. septembra - Zaposlena v enem od portoroških lokalov je v nedeljo zvečer obvestila policijo, da so iz lokala pobegnili trije moški, ne da bi poravnali račun. So pa tam pozabili nahrbtnik, za katerega se je kasneje izkazalo, da je v njem več denarnic, dve torbici in prenosni zvočnik. Policija je moške prijela in zaslišala. Izvor zaseženih predmetov še preverja.