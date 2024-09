Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (9. 9.)

Ljubljana, 9. septembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale, da je Slovenija v ponedeljek za kandidatko za evropsko komisarko predlagala nekdanjo veleposlanico Marto Kos. Poročale so tudi, da so aktivisti Greenpeacea v Portorožu opozorili, da je treba pred odločitvijo o gradnji drugega bloka jedrske elektrarne Krško rešiti problem njegovega financiranja.