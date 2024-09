Na prvi seji sveta za digitalno preobrazbo o povezovanju deležnikov

Ljubljana, 9. septembra - Člani vladnega sveta za digitalno preobrazbo so se danes sestali na prvi seji. Med drugim so se seznanili s ključnimi nalogami in z vlogo sveta pri strateškem upravljanju digitalne preobrazbe. Ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh je izpostavila pomen redne komunikacije in usklajevanja med akterji digitalne preobrazbe.