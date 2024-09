Konec požarne ogroženosti v 19 občinah

Ljubljana, 9. septembra - Uprava za zaščito in reševanje je danes preklicala veliko požarno ogroženost v naravnem okolju, ki jo je s koncem avgusta razglasila v 19 občinah. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta z današnjim dnem v teh občinah prenehala izvajati poostren nadzor.