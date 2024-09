Na posvetu opozorili na številne izzive specializiranega kazenskega sodstva

Ljubljana, 10. septembra - Predstavniki policije, državnega tožilstva in odvetništva so na posvetu ob 15-letnici sodstva v specializiranih kazenskih zadevah med izzivi izpostavili vedno bolj zahtevne primere organiziranega kriminala. Prevpraševali so tudi pristojnosti specializiranih sodišč ter opozorili na zastarelo kazensko zakonodajo in prostorsko stisko pravosodja.