Ruske sile zavzele še eno vas blizu Pokrovska, z droni napadle Kijev

Kijev/Moskva, 9. septembra - Kijev je bil minulo noč že petič ta mesec tarča napadov ruskih dronov. Vojaške oblasti ukrajinske prestolnice so sporočile, da so jih vse sestrelili. V več drugih mestih po državi so ruske sile danes obstreljevale energetske objekte, medtem ko so med napredovanjem proti strateško pomembnemu mestu Pokrovsk na vzhodu države zavzele še eno vas.