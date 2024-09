Dubrovnik pod vodo zaradi obilnih padavin

Zadar, 9. septembra - Nekatera mesta v Dalmaciji so danes zajele obilne padavine, ki so ponekod povzročile poplave. Najhuje je v Dubrovniku, kjer je poplavilo številne ulice in objekte, tamkajšnji župan pa je prebivalce pozval, naj ostanejo doma. Poplave so presenetile tudi prebivalce Zadra in Makarske.