V Kolpi utonil 23-letni državljan Maroka

Črnomelj, 9. septembra - Pri prečkanju reke Kolpe na območju Vukovcev se je v petek zvečer utopil 23-letni državljan Maroka. Skupaj s še tremi tujci so poskušali prečkati reko in na ta način vstopiti v državo. Moškemu so na pomoč priskočili domačini, ki so ga oživljali do prihoda reševalcev, a je kljub nudenju pomoči umrl.