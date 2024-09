V koalicijskih poslanskih skupinah zadovoljni s kandidaturo Marte Kos

Ljubljana, 9. septembra - V koalicijskih poslanskih skupinah so zadovoljni z odločitvijo vlade, da za kandidatko za evropsko komisarko predlaga Marto Kos. Ta se koalicijskim poslanskim skupinam danes v parlamentarni stavbi že predstavlja, koalicijski poslanci pa so ob tem izpostavili njene kompetence in izkušnje na diplomatskem področju.