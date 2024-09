Opozicija kritična do ravnanja vlade pri imenovanju kandidatke za evropsko komisarko

Ljubljana, 9. septembra - Predstavniki opozicijskih SDS in NSi so danes kritizirali ravnanje vlade in koalicije v povezavi z imenovanjem nove kandidatke za evropsko komisarko Marte Kos. Med drugim so izpostavili odsotnost posvetovanja z opozicijo in pomanjkanje političnih izkušenj kandidatke, kar so prej očitali tudi Tomažu Veselu, ki je v petek odstopil od kandidature.