Na regionalnih volitvah v Rusiji prepričljiva zmaga vladajoče stranke

Moskva/Kijev/Bruselj, 9. septembra - Na regionalnih volitvah v Rusiji minuli konec tedna so prepričljivo zmagali kandidati vladajoče Enotne Rusije, kažejo danes objavljeni uradni izidi. Volitve so veljale tudi za preizkus razpoloženja volivcev v času, ko še traja ruska agresija proti Ukrajini. Neodvisni opazovalci so opozorili na nepravilnosti, EU je bila kritična do volitev na Krimu.