Združenje fizioterapevtov Slovenije opozorilo na pomanjkanje usposobljenega kadra

Ljubljana, 9. septembra - Združenje fizioterapevtov Slovenije (ZFS) in Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča (URI Soča) ob svetovnem dnevu fizioterapije opozarjata na porast števila ljudi z bolečinami v spodnjem delu hrbta. Za lajšanje bolečin sta ključni izobraževanje in usposobljenost strokovnega kadra, ki pa ga primanjkuje, so povedali na srečanju z novinarji.