Marta Kos - nekdanja veleposlanica kandidatka za evropsko komisarko

Ljubljana, 9. septembra - Marta Kos, ki jo je vlada danes nominirala za kandidatko Slovenije za evropsko komisarko, je nekdanja veleposlanica Slovenije v Nemčiji in Švici. Kariero je začela kot novinarka, bila je tudi direktorica urada vlade za informiranje in tiskovna predstavnica vlade. V zadnjem času deluje kot svetovalka podjetjem in mednarodnim organizacijam.