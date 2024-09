Na filmskem festivalu v Toronto podeljene nagrade TIFF Tribute Awards

Toronto, 9. septembra - Na letošnjem 49. mednarodnem filmskem festivalu v Torontu (TIFF) so že podelili nagrade TIFF Tribute Awards, ki jih od leta 2019 podeljujejo izjemnim posameznikom iz sveta filma. Med letošnjimi prejemniki so Angelina Jolie, Amy Adams, Cate Blanchett in David Cronenberg. Glavne festivalske nagrade bodo podelili 15. septembra.