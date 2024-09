Na jugu Kalifornije divja velik gozdni požar

Los Angeles, 9. septembra - Na jugu Kalifornije se na stotine gasilcev bori z obsežnim gozdnim požarom, ki že več dni divja na območju in se hitro širi. Ognjeni zublji ogrožajo na tisoče domov vzhodno od Los Angelesa. Oblasti so odredile evakuacijo ljudi na ogroženem območju in razglasile izredne razmere. Po poročanju ameriških medijev so bili poškodovani trije ljudje.