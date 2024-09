Zaradi prenove bo v Črnomlju mesec in pol zaprta Ulica 21. oktobra

Črnomelj, 9. septembra - Zaradi prenove bo od prihodnjega ponedeljka do 26. oktobra za ves promet zaprta Ulica 21. oktobra, na odseku od križišča s Kolodvorsko do vključno s križiščem z Ulico pod smreko (mimo Lidla). V tem času bodo tam obnavljali kanalizacijo in vodovod, so sporočili iz občine Črnomelj.