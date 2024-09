Ljubljana, 9. septembra - Današnja vročitev odlikovanja nekdanjemu dolgoletnemu predsedniku Društva slovenskih lovcev Doberdob, zamejskemu Slovencu Žarku Šucu bo ob 10.30 (in NE ob 11. uri, kot so sprva napovedali) na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu na Erjavčevi 15, so sporočili z urada.