Jordanec ob meji z Zahodnim bregom ubil tri izraelske stražarje

Jeriho, 9. septembra - Na meji med Jordanijo in okupiranim Zahodnim bregom je moški v nedeljo streljal na izraelske stražarje, pri čemer je tri ubil, nato pa tudi sam padel pod streli. Aman je potrdil, da je bil strelec jordanski državljan, izraelske oblasti pa so napad obsodile in označile za teroristično dejanje.