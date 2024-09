V Zagorju rajanje ob Rogličevi četrti zmagi na Vuelti

Zagorje ob Savi, 9. septembra - Občani Zagorja ob Savi so v nedeljo zvečer zelo bučno proslavili zmago slovenskega kolesarja in njihovega častnega občana Primoža Rogliča, ki je že četrtič zmagal na dirki po Španiji. V Kisovcu, kjer je Roglič odraščal, so se zbrali številni njegovi navijači, ki so potem ob prižganih baklah praznovali Rogličevo zmago globoko v noč.