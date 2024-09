Sinner po zmagi na OP ZDA do drugega letošnjega grand slama

New York, 8. septembra - Italijan Jannik Sinner je zmagovalec zadnjega teniškega turnirja za grand slam v sezoni, odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. V današnjem finalu je 23-letni prvi igralec sveta po dveh urah in 17 minutah s 6:3, 6:4 in 7:5 premagal domačina in 12. igralca na svetu Taylorja Fritza.