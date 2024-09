Rekordna četrta zmaga na Vuelti nov dokaz Rogličeve odločnosti

pripravil Aljoša Žvirc

Madrid, 8. septembra - Slovenski kolesarski as Primož Roglič je v Madridu postal skupni zmagovalec dirke po Španiji. To mu je uspelo četrtič v karieri, potem ko je bil najboljši še v letih 2019, 2020 in 2021. Izkušeni Zasavec se je tako še enkrat več vrnil na vrh, potem ko je moral znova predčasno končati dirko po Franciji, ki je bila glavni cilj sezone.