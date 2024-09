Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (7. 9. in 8. 9.)

Ljubljana, 8. septembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o zmagi Primoža Rogliča na dirki po Španiji in o slovesnosti ob spomeniku pri Bazovici v spomin na bazoviške junake. Poročale so tudi o obisku predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič na otoku Rabu zaradi počastitve 81. obletnice osvoboditve italijanskega fašističnega koncentracijskega taborišča Kampor.