Visoke zmage favoritinj v 1. SŽNL

Ljubljana, 8. septembra - Medtem ko so se nogometašice Mure None vračale z uspešno opravljenega turnirja 1. kroga kvalifikacij lige prvakov, so njihove tekmice v 1. SNŽL odigrale 3. krog državnega prvenstva. Favoritinje so zabeležile visoke zmage, najbolj učinkovite so bile igralke Primorja Tosla Nutricosmetics, ki so z 8:0 ugnale Aluminij.