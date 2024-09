Četrta Rogličeva Vuelta del slovenske prevlade tritedenskih dirk

Madrid, 8. septembra - Slovenski as Primož Roglič je četrtič slavil na dirki po Španiji in spisal novo veliko poglavje slovenskega kolesarstva. Odzivi medijev in čestitke najvišjih predstavnikov v državi so osredotočeni na njegovo rekordno slavje po španskih cestah ter slovensko prevlado na letošnjih tritedenskih dirkah.