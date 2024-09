Do jutra po Sloveniji še močnejše nevihte z zahoda

Ljubljana, 9. septembra - Prve močnejše nevihte so v nedeljo zvečer dosegle okolico Tržaškega zaliva in se od zahoda premikale v Slovenijo. Nevihtna linija se je pomikala proti severovzhodu države in je slabela, a kot napovedujejo na Arsu se bo nevihtna aktivnost v naslednjih urah vse do ponedeljkovega dopoldneva z zahoda znova krepila.