Roglič po drugem mestu v kronometru do četrtega slavja na Vuelti

Madrid, 8. septembra - Slovenski kolesarski as Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) je skupni zmagovalec dirke po Španiji. To mu je uspelo četrtič v karieri, potem ko je bil najboljši še v letih 2019, 2020 in 2021. Zadnjo etapo, 24,6 km dolgo vožnjo na čas v Madridu, je 34-letni Kisovčan sklenil na drugem mestu. Slavil je Švicar Stefan Küng.