Bilje v Ljubljani niso izkoristile priložnosti za sam vrh, Beltinci drugi

Ljubljana, 8. septembra - Nogometaši Bilj so imeli priložnost, da po petih krogih prevzamejo prvo mesto 2. SNL. Zato bi potrebovali zmago na gostovanju pri zadnjeuvrščeni Iliriji 1911, a v Ljubljani niso osvojili niti točke. Šiškarji so jih premagali z 2:0 in se se s tem tudi otresli dna prvenstvene razpredelnice.